16 июня, 07:15
ПМЭФ

"Камаз" намерен экспортировать до 5 тыс. автомобилей в 2023 году

Компания планирует произвести около 44 тыс. грузовиков в этом году, сообщил гендиректор Сергей Когогин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Камаз" планирует поставить на экспорт до 5 тыс. автомобилей в текущем году. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"На экспорт нам сейчас поставки не сильно интересны, но тем не менее мы их продолжаем. До 5 тысяч у нас намерения есть экспортировать", - заявил он.

Всего, по словам Когогина, компания планирует произвести около 44 тыс. грузовиков в 2023 году.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияКогогин, Сергей АнатольевичПМЭФ
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