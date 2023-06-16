Выход Daimler Truck из состава акционеров "Камаза" пока не обсуждается

Германская компания является одним из крупнейших акционеров "Камаза" и владеет 15% долей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Выход германского производителя грузовиков Daimler Truck из состава акционеров "Камаза" пока не обсуждается. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Они [Daimler Truck] просто в категорию спящего партнера перешли. <…> [Выход из состава акционеров] пока не обсуждаем", - заявил он.

Компания Daimler Truck (входит в Daimler) является одним из крупнейших акционеров "Камаза" и владеет 15% долей. Помимо германской компании, в состав акционеров также входят госкорпорация "Ростех" (47,2%) и "Автоинвест" (23,54%).

В феврале прошлого года компания Daimler Truck заявляла, что из-за событий на Украине приостанавливает сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.