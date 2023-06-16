ЛНР и Калмыкия на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, стороны наметили планы и практические шаги по укреплению взаимодействия

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и глава Калмыкии Бату Хасиков в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов.

"Третий день работы на Петербургском международном экономическом форуме начали с подписания соглашения о сотрудничестве с еще одним братским регионом - Калмыкией", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

"Сегодня с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым подробно обсудили реализацию намеченных планов и практические шаги по укреплению дальнейшего взаимодействия", - добавил он.

31 мая Хасиков сообщал ТАСС, что правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией города Антрацита и Антрацитовского района.