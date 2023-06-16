Reuters узнал о планах Micron вложить $1 млрд в выпуск корпусов для микросхем в Индии

О проекте может быть официально объявлено в ходе госвизита Нарендры Моди в США на следующей неделе

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Американская транснациональная корпорация Micron Technology планирует инвестировать около $1 млрд в строительство завода по производству корпусов для микросхем в Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, капиталовложения Micron, крупнейшего американского производителя полупроводников, в строительство данного предприятия могут быть доведены до $2 млрд. Как передает газета Business Standard, о проекте может быть официально объявлено в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США на следующей неделе.

"Micron Technology близка к подписанию с Индией сделки по строительству завода в южноазиатской республике. Она ознаменует победу инициированной Моди программы "Делай в Индии" и даст Вашингтону возможность укрепить ключевые цепочки поставок чипов за пределами Китая, считающегося крупнейшим в мире рынком полупроводников", - пишет газета.

Государственный визит Моди в США состоится с 21 июня по 24 июня.