Guardian: Spotify расторгнет контракт с принцем Гарри и Меган Маркл

Газета напомнила, что за три года вышел всего один сезон подкаста Archetypes с критикой стереотипов о женщинах в истории

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Стриминговый сервис Spotify решил расторгнуть многомиллионный контракт с принцем Гарри и его женой Меган Маркл "по обоюдному согласию". Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.

"Spotify и медиагруппа герцогов Сассекских - Archewell Audio - решили расстаться", - заявил представитель принца и бывшей американской актрисы. По его словам, стороны "высоко оценивают созданную вместе серию выпусков".

Как напоминает издание, за три года вышел всего один сезон подкаста Archetypes с критикой стереотипов о женщинах в истории. Согласно информации ряда источников, Spotify хотел большего результата от сотрудничества с парой. По другой версии, Гарри и Меган сами хотели сменить площадку для распространения медиапродукции.

Герцог и герцогиня Сассекские ранее также заключили контракт на продюсирование документального сериала "Прирожденные лидеры" с американской компанией Netflix. В прошлом году состоялась премьера мини-сериала о герцоге и герцогине, который побил рекорд сервиса по просмотрам среди документальных фильмов. Однако британские СМИ восприняли сериал негативно.