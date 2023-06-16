Минпромторг видит необходимость обновить правила отнесения объектов к КИИ

При этом замглавы ведомства Василий Шпак отметил, что любое решение в сфере информационных технологий должно быть защищено от атак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правила отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре, прописанные в федеральном законе "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", должны быть пересмотрены. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"При нынешнем и будущем уровне развития технологий у нас очень мало чего останется в жизни, что не будет являться обьектом критической информационной инфраструктуры. Поэтому точно совершенно требования, которые изложены в соответствующем титульном законе, с точки зрения отнесения к КИИ, - их надо пересматривать, и эта работа ведется, она организована", - сказал Шпак.

При этом он отметил, что любое решение в сфере информационных технологий должно быть защищено от атак.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.