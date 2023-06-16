Замгендиректора МАГАТЭ заявил, что мировая атомная энергетика смещается в Африку и Азию

Как отметил Михаил Чудаков, в настоящее время 31 страна эксплуатирует атомную энергетику, и еще порядка 30 стран собираются ее иметь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Атомная энергетика в мире развивается, постепенно смещаясь в сторону Азии и Африки. Об этом говорил в пятницу на сессии "Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель генерального директора, директор департамента ядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

"Идет сдвиг в Африку, Азию - в те страны, которые раньше и не задумывались об атомной энергетике. Они все больше и больше хотят иметь свою атомную энергетику. Почему? В первую очередь, энергонезависимость, поскольку у многих из них нет ни газа, ни нефти. И второй вопрос - "зеленая" повестка, климатические решения, климатические вопросы. И мы это наблюдаем. Многие страны, конечно, интересуются малой энергетикой, поскольку их развитие, их сеть, их инфраструктура не позволяют пока принять большую энергетику. Мы работаем с этими странам и видим положительный сдвиг", - рассказал Чудаков.

Как отметил заместитель гендиректора МАГАТЭ, в настоящее время 31 страна эксплуатирует атомную энергетику, и еще порядка 30 стран собираются ее иметь, 26 из них создают нужную инфраструктуру, руководствуясь рекомендациями МАГАТЭ. Организация проводит инфраструктурные проверки в этих странах по 19 направлениям.

"А то, что атомная энергетика вытаскивает страны и целые регионы на новый экономический уровень, - бесспорно. Мы это видим и по странам Восточной Европы, где больше 30% электроэнергии вырабатывается на атомной энергетике. Это и Венгрия, и Словакия, и Чехия, и Болгария, и Финляндия. И, кстати, во всех этих странах атомная энергетика создана Россией, Советским Союзом", - подчеркнул Чудаков. Он также отметил, что во Франции, где 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС, лучшая в Европе экология: всего 40-50 граммов углекислого газа на киловатт-час, а в соседней Германии, где половина энергетики - "зеленая", вырабатывается 250-400 граммов, за счет второй, топливной, половины.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.