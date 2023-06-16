Костин сравнил отношения с Западом с боями без правил

Глава ВТБ призвал устанавливать новые правила в той части земного шара, которая взаимодействует с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Отношение с Западом в настоящее время напоминают бои без правил. Россия должна выстраивать отношения с другими странами, которые готовы взаимодействовать, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы сегодня оказались в ситуации, когда этих правил нет. Сегодня это, скорее, бои без правил. <…> Нужно устанавливать новые правила в той части земного шара, которая сегодня с нами взаимодействует. Где нет санкций, где нет запретов, где нет воровства просто. То, что произошло с Центральным банком (заморозка активов на Западе - прим. ТАСС), то, что произошло с нашим банком", - сказал Костин на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.