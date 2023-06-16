Силуанов поддержал проект строительства ВСМ Москва - Казань

Глава Минфина отметил, что проект может реализовываться без господдержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург может реализовываться без господдержки, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 министр финансов России Антон Силуанов.

При этом он отметил, что в целом проект ему нравится и он имеет положительное значение для экономики двух столиц.

"Мне он нравится, этот проект, потому что он чисто бизнесовый, может даже реализовываться без господдержки. Самое главное, что это проект экономический и связывает две столицы, и это будет большая одна агломерация, это позволит создавать рядом множество бизнесов, которые будут работать на этой территории", - сказал он.

Ранее сегодня на традиционном завтраке Сбера в рамках ПМЭФ глава РЖД Олег Белозеров высказался за реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. А основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил о потенциальном интересе к инвестициям в строительство этой высокоскоростной магистрали.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.