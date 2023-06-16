16 июня, 09:48
ПМЭФ

Абрамченко назвала возврат ЕС к углю традиционным европейским лицемерием

По словам зампреда российского правительства, Москва последовательна с точки зрения исполнения взятых на себя обязательств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Возврат некоторых стран Евросоюза к углю с целью не покупать российский газ является проявлением традиционного европейского лицемерия. Об этом заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

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"Мне кажется, это такое традиционное лицемерие европейских государств, которые были приверженцами "зеленого" курса, фактически всю планету обязали установить уровень и год, когда случится снижение выбросов парниковых газов, а теперь откатываются назад сами. И при этом не слышно никакой риторики относительно того, что эти европейские страны деградируют в климатическом смысле. Мне кажется, оценивать эти решения европейских политиков, должны граждане", - сказала она.

По ее словам, Россия последовательна с точки зрения исполнения взятых на себя обязательств. Подготовлен закон по эксперименту достижению углеродной нейтральности на Сахалине, а также планы по адаптации отраслей экономики к изменению климата.

"Это точно так же, как санкции для сельского хозяйства. Если бы АПК [агропромышленный комплекс] с 2014 года не начал готовиться к тому, что нужно импортозамещаться, санкции 2022 года ударили бы по нему гораздо больнее. А так отрасль практически единственная показала хороший рост. И в климатическом смысле мы будем продолжать такую взвешенную, очень грамотную политику. Не в ущерб национальным интересам. Но при этом мы не собираемся деградировать", - заключила Абрамченко.

Европейский союз сохраняет планы нулевых выбросов СО2 к 2050 году, а также обсуждает повышение целевой доли ВИЭ с 40 до 45% к 2030 году. Планируемый отказ Евросоюза от российского газа замедлит вывод угольных мощностей и снижение доли угля в энергобалансе, считают аналитики. Сейчас в ЕС рассматривают возможность более медленного отказа от угля, большинство стран объединения ранее планировали сделать это в 2023-2038 гг., и изменения целевого объема генерации угольных ТЭС со 168 до 273 ТВт в год.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три-четыре года потребление угля может вырасти, однако это не изменит долгосрочной ориентации ЕС на отказ от угольной генерации - после этой небольшой паузы снижение продолжится. При достижении заявленных целей по ограничению выбросов CO2, по оценкам аналитиков, к 2050 году спрос на энергетический уголь в ЕС упадет в 14 раз, до 28 млн тонн в год.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаПМЭФ
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