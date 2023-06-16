Абрамченко назвала возврат ЕС к углю традиционным европейским лицемерием

По словам зампреда российского правительства, Москва последовательна с точки зрения исполнения взятых на себя обязательств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Возврат некоторых стран Евросоюза к углю с целью не покупать российский газ является проявлением традиционного европейского лицемерия. Об этом заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

"Мне кажется, это такое традиционное лицемерие европейских государств, которые были приверженцами "зеленого" курса, фактически всю планету обязали установить уровень и год, когда случится снижение выбросов парниковых газов, а теперь откатываются назад сами. И при этом не слышно никакой риторики относительно того, что эти европейские страны деградируют в климатическом смысле. Мне кажется, оценивать эти решения европейских политиков, должны граждане", - сказала она.

По ее словам, Россия последовательна с точки зрения исполнения взятых на себя обязательств. Подготовлен закон по эксперименту достижению углеродной нейтральности на Сахалине, а также планы по адаптации отраслей экономики к изменению климата.

"Это точно так же, как санкции для сельского хозяйства. Если бы АПК [агропромышленный комплекс] с 2014 года не начал готовиться к тому, что нужно импортозамещаться, санкции 2022 года ударили бы по нему гораздо больнее. А так отрасль практически единственная показала хороший рост. И в климатическом смысле мы будем продолжать такую взвешенную, очень грамотную политику. Не в ущерб национальным интересам. Но при этом мы не собираемся деградировать", - заключила Абрамченко.

Европейский союз сохраняет планы нулевых выбросов СО2 к 2050 году, а также обсуждает повышение целевой доли ВИЭ с 40 до 45% к 2030 году. Планируемый отказ Евросоюза от российского газа замедлит вывод угольных мощностей и снижение доли угля в энергобалансе, считают аналитики. Сейчас в ЕС рассматривают возможность более медленного отказа от угля, большинство стран объединения ранее планировали сделать это в 2023-2038 гг., и изменения целевого объема генерации угольных ТЭС со 168 до 273 ТВт в год.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три-четыре года потребление угля может вырасти, однако это не изменит долгосрочной ориентации ЕС на отказ от угольной генерации - после этой небольшой паузы снижение продолжится. При достижении заявленных целей по ограничению выбросов CO2, по оценкам аналитиков, к 2050 году спрос на энергетический уголь в ЕС упадет в 14 раз, до 28 млн тонн в год.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.