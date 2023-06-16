Эксперт: мусульмане РФ заинтересованы в появлении рассрочки по нормам исламского банкинга

Зампред правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса "Совкомбанка" Михаил Автухов отметил высокое проникновение финансовой грамотности с точки зрения исламского банкинга в регионах с большой долей мусульманского населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские мусульмане проявляют наибольший интерес к исламскому банкингу в связи с возможностью приобрести товар или недвижимость в рассрочку. Об этом заявил зампред правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса "Совкомбанка" Михаил Автухов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"То, с чем мы сталкиваемся, где мы видим наибольший спрос, который проявляет в текущий момент население, - это все, что связано с рассрочкой: с мурабахой (соглашение с прозрачной наценкой на первоначальную стоимость товара - прим. ТАСС), и с товарной рассрочкой, и с рассрочкой при приобретении недвижимости", - сказал он в ходе сессии, посвященной исламскому банкингу.

Автухов отметил высокое проникновение финансовой грамотности с точки зрения исламского банкинга в регионах с большой долей мусульманского населения. По его словам, в Татарстане около 40% населения в том или ином объеме знакомы с исламским финансированием, продолжают с ним знакомиться и испытывают потребность в том, чтобы использовать эти инструменты. При этом в банке видят интерес к исламскому банкингу и со стороны немусульманского населения этих регионов, добавил он.

Автухов также отметил схожесть принципов исламского банкинга с принципами ESG. "Мы выпустили социальный ESG-бонд, и в процессе подготовки облигации принципы, по которым мы работали с портфелем, очищали портфель, были крайне похожи на подходы в исламском банкинге: мы очистили его от потребления алкоголя, табака и тому подобного. Практически на 99% этот бонд мог бы быть в том числе и халяльным бондом", - сказал Автухов, отметив, что видит потенциал роста исламского банкинга, в том числе с точки зрения привлечения инвесторов из мусульманских стран.

Участники сессии "Станет ли исламский банкинг эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию?", прошедшей в пятницу на ПМЭФ, обсудили востребованность исламского банкинга в РФ в современных условиях. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ, предполагающий регулирование исламского банкинга.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.