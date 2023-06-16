Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать бывший Альфа-банк Украина

Закон вступает в силу через день после опубликования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс-банк, который до 1 декабря 2022 года назывался Альфа-банк Украина. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент наконец-то подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, закон вступает в силу через день после опубликования, "то есть уже на этой неделе". "А дальше Нацбанк Украины обязан начать процедуру национализации одного банка, то есть экс-"Альфы", - отметил парламентарий.

Верховная рада приняла этот законопроект в конце мая. Документ предусматривает внесение изменений в законодательство, обязывающие Нацбанк признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции. Теперь регулятор должен признать Сенс-банк неплатежеспособным и предложить правительству национализировать его. Если правительство согласится, процедура пройдет по упрощенной схеме, без докапитализации со стороны государства. Это означает, что акции банка продадут правительству за 1 гривну. Кабмин Украины также не будет проводить обмен на дополнительные акции обязательств банка перед связанными с ним лицами, в том числе депозитов их владельцев. Эти средства отнесут к доходам и капиталу банка.

В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации называли проблемы кредитного учреждения с ликвидностью. Как сообщало украинское издание "Экономическая правда", документ принимали с целью национализировать Альфа-банк Украина. Однако в конце 2022 года ситуация с ликвидностью в Сенс-банке улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить эти нормы.

В связи с этим для национализации последнего крупного банка Украины, который имеет российских акционеров, возникла необходимость разработки нового документа. В начале декабря 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что власти начали национализацию Сенс-банка, который в январе среди украинских банков занимал четвертое место по размеру прибыли.