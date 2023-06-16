Голикова заявила об исторически низком уровне безработицы в России

Число безработных в стране снизилось до 2,4 млн, отметила вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России сейчас самый низкий за всю историю, он составляет 2,4 млн человек. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Действительно, сейчас уровень безработицы исторически низкий - 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда", - сказала она.

По словам Голиковой, подобных результатов удалось добиться благодаря расширению производства и активному взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по вопросам занятости. "Мы сократили численность безработных за последние два года на 1,3 млн человек", - добавила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.