Wildberries опровергла данные о фильтрации негативных отзывов на товары

В компании отметили, что для ИИ может фильтровать односложные отзывы, похожие на спам или фрод

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Данные о фильтрации Wildberries негативных отзывов на товары не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

"В связи с появлением в некоторых Telegram-каналах информации о фильтрации "плохих" отзывов на товары, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, для защиты продавцов от недобросовестной конкуренции искусственный интеллект может фильтровать односложные отзывы, похожие на спам или фрод, так как реальные покупатели оставляют более развернутые ответы. Кроме того, в отзывах также недопустима ненормативная лексика и оскорбительные высказывания.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Wildberries запретила писать негативные отзывы на площадке.