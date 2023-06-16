Росмолодежь и "Газпром-медиа" подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Документ направлен на развитие сотрудничества при выполнении приоритетных задач в сфере молодежной политики

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и "Газпром-медиа холдинг" заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росмолодежи.

"Первый шаг к мечте делается именно на стадии регистрации на события Росмолодежи, наши конкурсы, проекты и программы. Рада, что в этом нам будет активно помогать одна из крупнейших российских медиакомпаний - "Газпром-медиа холдинг". Уверена, это соглашение станет для нас огромным качественным толчком в том, чтобы дотянуться до каждого молодого россиянина", - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

В пресс-службе отметили, что договор направлен на развитие сотрудничества при выполнении приоритетных задач в сфере молодежной политики. В частности, предполагается, что развитие взаимодействия "позволит содействовать социальному, культурному, образовательному, нравственному и физическому развитию молодых людей России".

"Мы уже на протяжении долгого времени сотрудничаем с Росмолодежью и являемся партнерами по многим проектам. Деятельность Федерального агентства по делам молодежи и "Газпром-медиа холдинга" в части развития молодого поколения, безусловно, очень значима и во многом нацелена на рост творческого потенциала, появление новых молодых профессионалов, новых идей. Это особенно важно для развития креативного сектора экономики. Сегодняшнее соглашение придаст новый импульс нашему взаимодействию", - отметила заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.