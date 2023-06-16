На Промышленно-энергетический форум TNF ожидают приезд участников из арабских стран

Основной его темой станет технологический суверенитет России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени в сентябре 2023 года, рассчитывают на приезд представителей арабских стран, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в интервью на стенде ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума.

"В прошлом году у нас было более 9 тыс. участников. Я думаю, в этом году будет точно не меньше. Страны-партнеры: страны СНГ, Египет, Китай, и мы надеемся, что приедут из арабских стран, потому что сегодня это дружественные страны, и у нас есть большой потенциал экспорта оборудования, услуг", - сказал губернатор.

Он отметил, что основной темой форума станет технологический суверенитет России.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.