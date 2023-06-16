Пушилин предложил внедрить цифровые валюты для работы СЭЗ в новых регионах

Врио главы ДНР добавил, что при работе в новой СЭЗ нужно задействовать механизм налоговых соглашений, которые выступят гарантом для инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что необходимо внедрение цифровой валюты для возможности ведения внешнеэкономической деятельности в условиях работы свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана в новых регионах, соответствующий запрос от предпринимателей уже есть.

Ранее на площадке ПМЭФ Пушилин сообщил ТАСС, что принятие законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах поможет Донецкой Народной Республике активно привлекать инвесторов и стать в перспективе регионом-донором. Со ссылкой на Пушилина сообщалось, что ДНР ко второму чтению в Госдуме законопроекта о создании СЭЗ в новых регионах вышла с рядом поправок и предложений.

"Одними из правок, нами предложенных, было задействование цифровых валют для возможности ведения внешнеэкономической деятельности. Причем на данном этапе это надо все легализовать, общество уже этим пользуется. Нам нужно в этом плане просто создать необходимые правила игры, есть такой запрос и от предпринимателей в том числе", - сообщил он в рамках сессии ПМЭФ "Преференциальные режимы: стабильные условия и качественная инфраструктура для инвесторов".

Он добавил, что при работе в новой СЭЗ необходимо задействовать механизм налоговых соглашений, которые выступят для потенциальных инвесторов определенным гарантом. При этом есть еще несколько налогов, которые необходимо доработать при внедрении проекта, уточнил Пушилин.

"Окупаются эти зоны. Если мы сейчас делаем возможным, чтобы экономика новых субъектов развивалась, и Донбасс сможет помогать другим регионам в обозримой перспективе, стартовав, когда не закончились боевые действия. Это будет круто, это будет нашим достижением", - отметил он.

Законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Госдума приняла в первом чтении в апреле. В конце мая президент РФ Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" отметил, что необходимо срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании СЭЗ в новых регионах страны.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.