Орешкин заявил, что инфляция имеет тренд плавного повышения

На него необходимо реагировать не повышением ставки и ужесточением денежно-кредитной политики, а мерами по обеспечению предложением, отметил помощник президента РФ

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Инфляция в РФ имеет тренд плавного роста, на него лучше реагировать не повышением ставки и ужесточением денежно-кредитной политики, а мерами кабмина по обеспечению спроса в экономике соответствующим предложением. Об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Надо смотреть на реальную ситуацию. По факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня - прим. ТАСС), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть. И в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства - с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением. Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - сказал Орешкин.

На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.