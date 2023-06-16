Титов сообщил о снижении числа административных проверок бизнеса в РФ за год в 2,4 раза

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил, что прокуратура должна усилить контроль за предварительным следствием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские надзорные органы сократили в 2,4 раза количество проверок частных компаний, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Видим серьезное улучшение всех показателей. Количество проверок снизилось за год в 2,4 раза. 40% всех мер воздействия к предпринимателям - это предупреждения. 70% всех мероприятий приходится на профилактические мероприятия, которые были закреплены в законе лишь год назад", - заявил он.

"Это качественное изменение административного климата, и в новых сложных условиях это серьезное подспорье для бизнеса, - считает Титов. - Такие изменения стали результатом системной работы, которая велась в стране в последние годы. Это новый закон о госконтроле, и внимательное отношение правительства (и министерства экономического развития, в частности), и роль прокуратуры, которая по поручению президента выполняла надзор за исполнением этих законов. Мы помним письмо генерального прокурора Игоря Краснова о персональной ответственности, адресованное в территориальные органы, после которого число необоснованных прокурорских проверок бизнеса резко уменьшилось".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил, что прокуратура должна усилить контроль за предварительным следствием. По его мнению, необходимо, чтобы прокурор утверждал не только итоговые обвинительные заключения, но и постановления о возбуждении уголовных дел, хотя бы по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее Титов заявлял, что в российских СИЗО отбывают заключение 933 предпринимателя.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.