РЖД не будут платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год и несколько лет вперед

Выплаты не будут производить для сбалансирования инвестпрограммы, сообщил глава компании Олег Белозеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год и в течение следующих нескольких лет для сбалансирования инвестпрограммы. Об этом сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров в кулуарах ПМЭФ-2023.

"По обыкновенным акциям компания не платит дивиденды по решению правительства. Это решение было принято, поскольку все деньги идут в инвестиционную программу. Она у нас рекордная, самая большая в этом году - 1 трлн 100 млрд руб. <…> Мы не будем платить за 2022 год и, по-моему, решение принято на несколько лет вперед для сбалансированности инвестпрограммы", - сказал он.

Ранее совет директоров холдинга "Российские железные дороги" утвердил корректировку инвестиционной программы компании на 2023 год, добавлены 1,2 млрд рублей на проект развития Пермского железнодорожного узла.

В начале ноября 2022 года правительство РФ утвердило инвестиционную программу РЖД на 2023 год. Общий объем инвестпрограммы РЖД на текущий год станет рекордным по размеру - свыше 1 трлн 70 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.