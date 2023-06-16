Фонд развития промышленности рассчитывает выдать займы в 120 млрд рублей в 2023 году

Директор фонда Роман Петруца отметил, что показатель выдачи будет зависеть от объемов средств, которые будут в наличии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выдать займы предприятиям на общую сумму около 120 млрд рублей в 2023 году, сообщил ТАСС директор фонда Роман Петруца в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

"Показатель выдачи будет зависеть от объемов средств, которые будут у фонда. Я думаю, что в этом году мы сможем выдать в районе 120 млрд рублей в виде льготных займов", - отметил Петруца.

С начала года фонд уже профинансировал проекты промышленных предприятий на 36,2 млрд рублей, а сумма одобренных займов только в этом году составляет порядка 100 млрд рублей. В 2023 году в распоряжении ФРП находятся 75 млрд рублей. "Почти все эти средства - возвраты от ранее профинансированных проектов. Фонд вышел на формат самофинансирования. Но запрос бизнеса, конечно, больше", - добавил директор ФРП.

По его словам, ФРП рассчитывает на докапитализацию во втором полугодии 2023 года. Кроме того, на ПМЭФ была заключена вторая сделка по продаже части кредитного портфеля фонда коммерческому банку. Покупателем стал Банк "Россия", а сумма сделки составила 4,2 млрд рублей. Первая сделка состоялась в июне, часть кредитного портфеля ФРП на 1,3 млрд рублей была продана "Новикомбанку". Таким образом фонд дополнительно высвободил 5,5 млрд рублей и планирует до конца года совершить еще несколько аналогичных сделок на сумму 15 млрд рублей.

"Речь идет о уже запущенных, стартовавших проектах. За счет продажи мы получаем средства от коммерческого банка и направляем их на финансирование новых проектов. При этом банк получает новых клиентов, пополняет кредитный портфель. Очень важное условие: для клиента сохраняются все финансовые льготные условия, ставка для него не растет", - добавил Петруца.

О сфере машиностроения

Предприятия отрасли машиностроения проявляют наибольший интерес к займам ФРП, сообщил Петруца.

"За прошлый год наибольший объем средств был запрошен со стороны машиностроителей. Мы направили до половины от всех выданных в прошлом году средств на производство автокомпонентов и комплектующих. Взяли деньги и сами автогиганты, и предприятия, которые производят компонентную базу для автомобилей. По сельхозтехнике и транспортному машиностроению был целый ряд проектов по локализации комплектующих подвижного состава. Отрасль машиностроения у нас занимает первое место по количеству и объему профинансированных проектов", - отметил Петруца, добавив, что этот тренд сохраняется и в 2023 году.

Также активно за займами ФРП обращаются предприятия химической отрасли и медбиофармы. Директор Фонда подчеркнул, что только в 2020 ковидном году ФРП профинансировал более 100 проектов в сфере фармацевтики, направленных на масштабирование производства препаратов, которые были критически важны для борьбы с пандемией коронавируса. При этом 99% выданных под эти проекты займов уже возвращены фонду.

По словам Петруцы, на данный момент ФРП профинансировал проекты предприятий из 74 регионов России. Еженедельно фонд получает 15-20 заявок от промышленных предприятий. Кроме того, почти во всех регионах России действуют региональные фонды развития промышленности. "Это созданные по нашей модели региональные институты развития, с которыми мы можем совместно финансировать проекты небольшого масштаба, причем 90% на их финансирование идет из средств федерального фонда и только 10% из регионального. Уже половина региональных фондов на территории России с нами профинансировали проекты по такой модели", - добавил собеседник.

"Доля проблемных проектов фонда - менее 2% от портфеля. В исковой работе у нас находятся сейчас менее 30 проектов из 1 350 профинансированных фондом", - отметил он.

По словам Петруцы, часть проектов не сложились, в том числе из-за санкций или изменения ситуации на рынке. "У ФРП процент проектов, находящихся в проблемной зоне, в три раза меньше, чем у среднестатистического коммерческого банка, который предоставляет кредитование корпоративным клиентам, зарабатывает на этом деньги", - подчеркнул директор ФРП.

Фонд развития промышленности, который был создан в 2014 году, предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. С 2015 года ФРП выдал свыше 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей - в 2022 году.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.