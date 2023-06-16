Предложение по сборке в Белоруссии самолетов могут представить на "Иннопроме"

Речь идет в том числе о "Ладоге", сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Предложение по сборке в Белоруссии самолетов малой вместимости, в том числе "Ладоги", могут представить на международной промышленной выставке "Иннопром-2023", которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Денис Валентинович (вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров - прим. ТАСС) предложил нам поработать над финальной машиной для гражданской авиации малой вместимости до 19-20 человек. Такие проекты есть, это "Ладога" та же, которая здесь, на ПМЭФ, тоже представлена. Мы с Екатеринбургом и предприятиями других регионов в рамках того же "Иннопрома" постараемся премьер-министрам подготовить такое предложение", - сказал он.

По словам посла, перспективы сборки в Белоруссии самолетов являются одним из приоритетов сотрудничества. "Если в Беларуси будет собираться самолет гражданской авиации, а потом все-таки, может быть, и военных отдельных модификаций - это будет прорывом нашего сотрудничества и вообще жемчужиной интеграции", - заключил Крутой.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.