Песков: РФ обеспечивает комфортные условия заинтересованным в работе зарубежным компаниям

По словам пресс-секретаря президента, если проанализировать состав зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка, можно заметить, что далеко не все западные компании ушли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия обеспечивает и будет обеспечивать комфортные условия зарубежным компаниям, которые заинтересованы работать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России".

Он уточнил, что, если проанализировать состав зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка, можно заметить, что далеко не все западные компании ушли.

"Наш президент неоднократно говорил, что мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь", - сказал он. Песков также добавил, что при появлении пустых ниш после ушедших из РФ, "эти ниши, как мы заметили за последний год, моментально заполняются нашими инвесторами".