Песков: РФ удалось сделать много в развитии связей с дружественными странами за 2022 год

Пресс-секретарь президента России отметил, что "для того, чтобы эти новые "нейронные сети" наросли, нужно время"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия за прошедший год смогла сделать очень много в развитии связей с дружественными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос, как противостояние с "зарубежными партнерами" повлияло на восприятие России в мире, представитель Кремля отметил, что у РФ "противостояние все же не с партнерами, а с оппонентами". "С партнерами у нас сотрудничество", - добавил он. "В качестве оппонентов наших можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии", - подчеркнул Песков.

"Что касается дружественных нам стран, - то есть тех стран, которые считают необходимым для себя занимать суверенную позицию, считают необходимым для себя быть самостоятельными, не быть колонией кого-то, - то с этими странами у нас все неплохо. Поскольку этот разворот начался сравнительно недавно, прошел всего год, то, конечно, для того чтобы эти новые "нейронные сети" наросли, нужно время, но даже за этот год удалось сделать очень много", - сказал он, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России".