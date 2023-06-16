Банк ДОМ.РФ планирует в 2-3 раза увеличить кредитование туротрасли

Генеральный директор Виталий Мутко сообщил, что ДОМ.РФ как институт развития занимается мастер-планированием и разработкой проектов туристических территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Дочерний банк госкомпании ДОМ.РФ может увеличить обтем инвестиций в туристические проекты в России в 2-3 раза. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко журналистам.

"Портфель наших проектов - под 100 млрд рублей. Это и Сочи, и Иркутск , и Байкал. И то, что сказал президент, мы сейчас серьезно к этому подключимся. <...> Мы еще можем эти объемы нарастить в 2-3 раза", - сказал он.

В рамках своего выступления на ПМЭФ в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил расширить в стране программу льготного кредитования туристического бизнеса. "Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране, причем ориентироваться не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться", - сказал он. "В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования для гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента - это три-четыре звезды", - отметил президент. Кроме того, Путин указал, что считает нужным "также обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов".

Мутко добавил, что ДОМ.РФ как институт развития занимается мастер-планированием и разработкой проектов туристических территорий. Кроме того, Банк ДОМ.РФ выделил работу по кредитованию проектов в туристической отрасли в отдельной дивизион в рамках диверсификации бизнеса.

"То, что будет программа создания модульных отелей, для нас это очень важно. Это всегда экономически выгодно, эти меры поддержки дают устойчивость", - заключил глава ДОМ.РФ.