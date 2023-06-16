Технологическая платформа "Сколково" поможет странам ЕАЭС создавать инновации

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов назвал сотрудничество между научно-исследовательскими центрами, технологическими компаниями, производствами и крупными заказчиками одним из условий построения технологического суверенитета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Технологическая платформа "Сколково" "НИОКР-сервис" поможет странам ЕАЭС в развитии инновационной экономики. Об этом сказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в рамках сессии "ЕАЭС: импульсы нового времени" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Одним из условий для построения технологического суверенитета названо создание кооперационных связей между научно-исследовательскими организациями, малыми технологическими компаниями, производственными предприятиями и крупными заказчиками. На мой взгляд, такого рода связи между этими субъектами, находящимися в странах ЕАЭС, нужно развивать", — сказал Дроздов

Для этих целей в 2021 году была запущена платформа "НИОКР-сервис", к которой подключены более 1 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, 130 вузов и 40 центров коллективного пользования. Уже введены в эксплуатацию модули для компаний из Армении и Белоруссии - они могут подключаться к платформе в качестве исполнительней и заказчиков, в скором времени планируется запустить такой модуль для компаний из Казахстана. По мнению председателя правления Фонда "Сколково", платформа может стать одним из символов евразийской интеграции.

По его словам, необходимо ориентироваться не только на увеличение экспорта в страны ЕАЭС, но и на выстраивание кооперационных связей для разработки совместных продуктов.

Дроздов подчеркнул, что прошлый год был наиболее ярким для сколковских компаний в рамках евразийского сотрудничества. Всего в странах ЕАЭС представлено свыше 350 резидентов Фонда. Ряд этих компаний открыли офисы и представительства для решения платежных и логистических вопросов, но есть и примеры более сложной кооперации. Например, в Казахстане и Кыргызстане участники "Сколково" открывали производственные мощности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.