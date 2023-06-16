Котяков: изменения в выплатах работающим матерям могут положительно сказаться на бюджете

По словам министра труда и социальной защиты, это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет страны от налогов на доходы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Возможность для матерей работать и продолжать получать пособие на ребенка до 1,5 лет может оказать положительный эффект на бюджет страны, так как приведет к дополнительным поступлениям от налогов на доходы. Такое мнение выразил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в ходе пленарного заседания форума президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет в течение всего периода времени, на которое оно назначено. Сейчас в случае, если мать ребенка в возрасте до 1,5 лет выходит на работу, то выплата пособия прекращается.

"Давайте посмотрим пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если мама на сегодняшний день получает это пособие и параллельно с этим будет иметь возможность выйти на работу, это приведет к дополнительным поступлениям с точки зрения доходов от налоговых доходов физических лиц, с точки зрения взносов во внебюджетные фонды. Плюс у мамы получится дополнительный источник доходов. В этом моменте, я считаю, выигрывают все", - сказал он, отвечая на вопрос, какой бюджетный эффект дадут предлагаемые изменения.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.