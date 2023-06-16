Собянин: большинство уехавших по разным причинам из Москвы вернулись в столицу

Люди вернулись и работают, отметил мэр столицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Большинство жителей столицы, которые по разным причинам уезжали из города в последнее время, вернулись в город. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим, что больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, они вернулись и работают. Мы видим по потоку машин, по бизнесу, по многим вещам", - сказал мэр в интервью "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.