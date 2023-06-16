Шадаев заявил, что IТ-компании не планируют освобождать от налога на сверхприбыль

Правительство ранее рассмотрело и одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с несколькими исключениями

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Освобождать от налога на сверхприбыль российские IТ-компании не планируется. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее правительство РФ рассмотрело и одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей.

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.