Песков заявил, что Россия будет продолжать международную кооперацию по разным направлениям

По словам пресс-секретаря президента, "абсолютная стопроцентная суверенность в производстве чего бы то ни было должна быть потенциально, но коммерчески это не может быть оправдано никогда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия не отказывается от международной кооперации, которая должна продолжаться в разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны осознавать, что ни одна страна не может развиваться и работать в закрытом режиме, и мы не собираемся это делать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума.

По его словам, "абсолютная стопроцентная суверенность в производстве чего бы то ни было должна быть потенциально, но коммерчески это не может быть оправдано никогда". "Поэтому так или иначе международная кооперация неизбежна, она жизненно необходима, она должна продолжаться. И если в одном направлении возможности закрываются, в этот же миг они открываются в другом направлении", - подчеркнул Песков.

Говоря о достижении Россией технологического суверенитета, представитель Кремля заметил, что "достижение технологического суверенитета не может быть свершившимся фактом". "Ни одна страна не достигла технологического суверенитета. Это, как езда на велосипеде: надо ехать, если ты останавливаешься, велосипед падает", - пояснил он. "Так же и мы. У нас есть большие упущения в этой сфере, даже сейчас, когда мы создаем марку "Сделано в России", иногда под этой маркой кроется огромное количество импортных комплектующих. Это наша беда, это наше заболевание, мы должны с ним бороться, принимать меры", - подчеркнул Песков. "У нас есть политическая воля, на пленарной сессии ПМЭФ [президент РФ Владимир] Путин говорил, что мы постепенно слезаем с нефтяной иглы, доля нефтегазовых доходов в бюджете России постепенно снижается", - указал пресс-секретарь главы государства. По его оценке, "это позитивный факт".