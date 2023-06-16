Выручка "Магнита" за I квартал выросла на 9%

Она составила 596,8 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" в I квартале 2023 года увеличил выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 596,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая розничная выручка выросла на 9% - до 583,2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3% - до 15,4 млрд рублей, валовая прибыль - на 5,5%, до 133,8 млрд рублей.

После публикации отчетности в 19:15 мск акции компании росли на 3,83%, до 4 686 рублей за бумагу. К 19:34 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 4 709 рублей за бумагу (+4,34%).

Также "Магнит" сообщил, что его дочерняя компания ООО "Магнит Альянс" объявляет тендерное предложение о приобретении за денежные средства обыкновенных акций "Магнита" в объеме до 10 млн 191 тыс. 135 акций или до 10% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. "Тендерное предложение о приобретении до 10 млн 191 тыс. 135 акций "Магнита" объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы выйти из своих инвестиций в "Магнит", - говорится в материалах компании на сайте раскрытия информации.

Тендерное предложение адресовано владельцам акций, а также JPMorgan Chase Bank N.A. в отношении акций, учитываемых на счете депо депозитарных программ. "Размер тендерного предложения был определен исходя из ведущегося диалога компании с акционерами и оценки компанией потенциального интереса со стороны акционеров. Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии и составляет 2 215 рублей за акцию", - говорится в сообщении.

"Магнит" отмечает, что условия тендера являются оптимальными для инвесторов-нерезидентов, которые не могут в полной мере распоряжаться акциями компании. "Решение правительственной комиссии, полученное в соответствии с запросом ООО "Магнит Альянс", предполагает существенные исключения из действующих ограничений для владельцев заблокированных акций в рамках данного тендерного предложения. Такие акционеры смогут получить денежные средства от продажи акций в российских рублях, либо в долларах США, евро или юанях на банковские счета в России или за рубежом", - говорится в сообщении компании.