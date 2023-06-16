Суд на Украине отказал в конфискации активов двух предприятий, приписываемых Дерипаске

Решение касательно остальных конфискованных активов предприятий оставили в силе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отказала министерству юстиции в конфискации активов ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Ежелевский карьер", которые власти связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Как сообщают в ведомстве, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобы предприятий "Компания "Алюминий Украины", "Гуардон Украина", "Николаевский глиноземный завод", "Глуховский Карьер кварцитов", "Запорожалюмин центр "Металлург", "Хустский карьер" и ЧАО "Ежелевский карьер". Апелляции были поданы после решения ВАКС об удовлетворении иска Минюста к российскому бизнесмену и объединенной компании "Русал" о конфискации их активов.

"За неимением достаточных доказательств возможности подсанкционным лицом распоряжаться корпоративными правами ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Ежелевский карьер" в этой части отказано в исковых требованиях Министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении на сайте суда. При этом решение касательно остальных конфискованных активов предприятий оставлено в силе.

12 мая директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых заявила, что решение о конфискации активов, которые, по утверждению украинских властей, принадлежат Дерипаске, не вступило в законную силу.

16 февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность предприятий, которые власти страны связывают с Дерипаской. Решение суда касалось, в частности, Николаевского глиноземного завода, добывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Ежелевский карьер". Стоимость данного имущества оценивается в более чем 10 млрд гривен (более $273,5 млн).

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.