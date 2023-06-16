Минцифры надеется на принятие закона о датасетах этой весной

Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что закон будет регулировать методику обезличивания, чтобы исключить любую угрозу для персональных данных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает на принятие закона Госдумой об обязанности формирования обезличенных механизмов хранения информации, который предоставляет быстрый доступ к большим данным (датасеты) в весеннюю сессию. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Рассчитываем, что закон, который обязывает бизнес и государство формировать обезличенные датасеты для обучения ИИ, будет принят в весеннюю сессию Госдумы", - сказал министр.

По его словам, закон будет регулировать методику обезличивания, чтобы исключить любую угрозу для персональных данных граждан.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.