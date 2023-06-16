В Саратове в 2023-2025 годах планируют построить логистический комплекс для ретейлеров

Планируется создать не менее 1 тыс. рабочих мест

САРАТОВ, 16 июня. /ТАСС/. Крупный логистический комплекс планируется построить в 2023-2025 годах в Ленинском районе Саратова. Он может быть использован крупнейшими российскими ретейлерами, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

Соглашение о намерениях по строительству логистического центра подписали губернатор Роман Бусаргин и инвестор - управляющая компания "А класс капитал".

"В рамках первого этапа проекта планируется строительство здания общей площадью 100 тыс. кв. м. Логистический центр может быть использован крупнейшими российскими ретейлерами. Предполагается, что проект будет реализован в 2023-2025 годах. Общий объем инвестиций может составить 5 млрд рублей, это позволит создать не менее 1 000 рабочих мест", - говорится в распространенном сообщении.

По данным правительства региона, УК "А класс капитал" является доверительным управляющим комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "ПНК девелопмент". Эта компания - крупнейший строитель складских комплексов под ключ по современным технологиям.