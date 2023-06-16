Собянин: в Москве необходимо ускорять развитие инфраструктуры, а не притормаживать

Мэр столицы отметил, что в перспективе нужно думать о том, что будет через пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры, которое обеспечит экономическое развитие, необходимо Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

"Я категорический противник всякого притормаживания. Притормаживание нас вкручивает в спираль, которая идет вниз, а мы должны сделать все, чтобы эта спираль пошла вверх, а для этого нужно не притормаживать, а нужно ускоряться", - сказал мэр в интервью "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в Москве необходимо ускорять развитие инфраструктуры, которое "дает мощные сигналы и толчки для развития бизнеса и экономики", что в дальнейшем позволит обеспечить и социальное развитие столицы, и помощь бойцам, которые защищают родину. Мэр добавил, что военнослужащим нужно большое количество боеприпасов и оружия, "которое может произвести только сильная экономика".

"Мы прошли тот период, когда мы опасались каких-то катаклизмов, ужасов, которые нам прогнозировали все эксперты. Мы пережили это. Пережили это благодаря и позиции президента, правительства, региональных властей, бизнеса. <…> Экономика оказалась гораздо устойчивее, чем сами считали, это здорово", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что в перспективе нужно думать о том, что будет через пять лет. "Несмотря на все сложности, сегодня уже [нужно] закладывать для этого фундамент, это самое главное. Поэтому в Москве мы реализуем проекты фотоники, <…> биотехнологий, искусственного интеллекта, микроэлектроники, которые сегодня, может, покажутся несбыточными, а завтра станут основами новой экономики", - отметил мэр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.