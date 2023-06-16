16 июня, 16:55
ПМЭФ

Число возводимых модульных отелей вырастет в два раза благодаря допфинансированию

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня./ТАСС/. Количество возводимых модульных отелей в России может увеличится в два раза, благодаря дополнительному финансированию. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Поддержка модульных конструкций. Вы знаете, мы объявили конкурс по поручению президента, было выделено изначально 8 млрд рублей на два года, 6 тыс. мест. Но запрос от регионов, от инвесторов оказался в 4,5 раза больше. Мы сейчас можем практически в два раза увеличить число регионов и число проектов, которые мы поддержали. Поэтому в ближайшее время мы выделим эти деньги, правительство выделит деньги. Доведем до регионов и как раз успеем в этом и следующем году их реализовать", - сказал Решетников.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Он подчеркнул, что сейчас активно развивается отдых на природе в модульных не капитального строительства гостиницах, коттеджах.

В прошлом году, по словам президента, выделено на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охвачено 174 проекта в 20 регионах страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация