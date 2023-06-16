Президент Алжира сообщил о гарантиях работающим в стране компаниям для экспорта капиталов

Речь идет в том числе о "Газпроме", отметил Абдельмаджид Теббун

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Алжир предоставляет все гарантии работающим в стране иностранным компаниям, в том числе "Газпрому", чтобы они могли осуществлять экспорт своих капиталов. Об этом заявил в пятницу президент республики Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас был принят новый закон об энергетике, закон о проведении разведочных работ. И этот закон дает все гарантии тем компаниям, которые работают в Алжире, в том числе "Газпрому", а также другим иностранным компаниям, чтобы они могли осуществлять экспорт своих капиталов теми способами, которые они предпочитают", - указал Теббун.

Он также отметил заинтересованность Алжира в наращивании добычи энергоресурсов, особенно газа.