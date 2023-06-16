Российские индексы торговались разнонаправленно

Курс доллара вырос до 84,13 рубля, евро - до 91,65 рубля, юаня - до 11,76 рубля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался в разнонаправленном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,02% - до 2 800,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,65% - до 1 047,47 пункта.

Курс доллара вырос на 0,39% - до 84,13 рубля, евро - на 0,06%, до 91,65 рубля, юаня - на 0,04%, до 11,76 рубля.

"Добравшись до очередного годового максимума выше 2 810 пунктов, индекс Мосбиржи умеренно откатился. Частичная фиксация прибыли могла объясняться фактором пятницы, особенно актуальным в периоды обострений в геополитике", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был сдержанно позитивным. "Нефть продолжила курсировать вблизи $75 за баррель Brent. Темпы роста потребительских цен в еврозоне, согласно финальной оценке, замедлились до 6,1% с апрельских 7%. Это совпало с прогнозом аналитиков", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТМК (+9,71%), акции "Распадской" (+2,18%), котировки "Полюса" (+2,14%), бумаги "Русала" (+1,42%), акции МТС (+1,37%), котировки ЛСР (+1,23%) и бумаги "Полиметалла" (+1,1%).

"Акции ТМК в пятницу продолжали резкое повышение без конкретных фундаментальных драйверов движения. Полюс и Полиметалл вышли в плюс, очевидно, пытаясь отступить от локальных минимумов. Не исключено, что "Полюс" отказался от выплаты итоговых дивидендов за 2022 год для покупки российских активов Полиметалла, попавших под санкции, что держит бумаги недалеко от максимума текущего года - 10,996 тыс. рублей. Цены на золото при этом находятся ниже $1 980 за унцию", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

МТС наряду с ЛСР остается привлекательной дивидендной историей. Акционеры МТС примут решение по итоговым выплатам за 2022 год (34,29 рубля на бумагу) на следующей неделе, а акционеры ЛСР (рекомендованные дивиденды - 78 рублей на бумагу) - 26 июня.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-1,63%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,58%), котировки "Яндекса" (-1,54%), бумаги НЛМК (-1,53%), акции En+ Group (-1,15%), расписки TCS Group (-1,15%). Глава ВТБ Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в "Яндексе", что увеличивает неопределенность для компании, также рассказала Кожухова.

Прогноз

После заседаний ФРС и ЕЦБ, не принесших каких-либо неожиданностей, на мировых рынках продолжают следить за монетарными сигналами. На будущей неделе предстоит череда выступлений представителей ФРС - главы регулятора Джерома Пауэлла, а также членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера, Мишель Боумен.

Выхода важной экономической статистики или значимых корпоративных новостей на старте будущей недели не ожидается. При стабильности цен на сырьевые товары и отсутствии в течение предстоящих выходных выраженной эскалации геополитической напряженности российский рынок в понедельник, 19 июня, может продолжить подъем.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 июня- 2 720-2 820 пунктов, по курсу доллара - 81,5-84,5 рубля.

По прогнозу Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи может снова показать движения в коридоре 2 700-2 800 пунктов. Доллар, вероятно, проведет торговый день в диапазоне 82,5-84,5 рубля, евро - в интервале 90-92 рубля, юань - в коридоре 11,3-11,8 рубля.