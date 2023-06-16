В ЦБ заявили, что достаточное число банков с базовой лицензией открыли корсчета за рубежом

Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что для таких банков открытие корсчетов - "серьезный задел"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Достаточное число банков с базовой лицензией открыли корреспондентские счета за рубежом, для таких банков открытие корсчетов - "серьезный задел". Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока их [банков с базовой лицензией, которые открыли корсчета за рубежом] около 20. Это достаточно для банков с базовой лицензией, это очень серьезный задел, с точки зрения их активности они проявили себя. Может, география не такая обширная [где открыты корсчета] - не все страны, которые мы традиционно относим к дружественным. Но, тем не менее, это канал взаимодействия, который для нас очень важен. Именно поэтому мы поддержали снятие этого ограничения, сейчас этот проект находится на площадке комитета, но пока формально еще не внесен", - сказал он.

Как пояснил Гузнов, все банки при открытии корсчетов заявляют о трудностях, некоторые из них связаны с чрезмерным комплаенсом банков-корреспондентов, некоторые - с опасением вторичных санкций. "Открытие корреспондентских счетов - это улица двухстороннего движения и наше желание не всегда совпадает с желанием наших контрагентов. Где-то мы видим чрезмерные требования по компаленсу, где-то, откровенно говоря, "мы боимся, у вас будут санкции, а у нас будут вторичные санкции, зачем нам это нужно, мы понесем расходы, а они не окупятся". Масса вопросов возникает, но это коммерческая деятельность", - добавил зампред ЦБ.

Полгода назад регулятор решил временно, до конца года, снять ограничение для банков с базовой лицензией на открытие иностранных корсчетов, в настоящее время, как сообщал ЦБ, рассматривается вопрос о снятии ограничения на постоянной основе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.