Глава "Роснефти" 17 июня выступит с ключевым докладом на энергопанели в рамках ПМЭФ

Игорь Сечин представит анализ проблемы энергетического перехода и климатических изменений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин 17 июня выступит с ключевым докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении компании.

"Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин 17 июня выступит на энергетической панели XXVI Петербургского международного экономического форума с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может", - отмечается в сообщении.

Глава "Роснефти" представит анализ проблемы энергетического перехода и климатических изменений.

Как подчеркивают в компании, нефтегазовая отрасль, являющаяся гарантом энергобезопасности, все чаще становится объектом агрессивных действий регуляторов, которые не учитывают особенности эксплуатации месторождений и инвестиционные циклы проектов, а энергопереход лишь усиливает зависимость от минеральных ресурсов и не решает задачу обеспечения энергией.

Особое внимание Сечин уделит теме неустойчивости мировой финансовой и экономической системе, банковскому кризису в США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты.

Также глава "Роснефти" поднимет вопросы координации действий в рамках ОПЕК+ и сделает прогноз относительно перспектив рынка углеводородов.

Кроме того, Сечин представит дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики и выступит с предложениями по обеспечению экономики РФ доступной энергией.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.