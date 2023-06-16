Маск: регулирование сферы ИИ позволит избежать возможных катастрофических последствий

По словам Илона Маска, "есть шансы того, что последствия развития искусственного интеллекта будут положительными, но есть также вероятность негативных и разрушительных последствий"

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Регулирование в сфере искусственного интеллекта (ИИ) позволит избежать возможных катастрофических последствий, которыми чревато необдуманное развитие этой области. Такое мнение выразил в пятницу владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск, выступая на технологическом форуме "Виватек" в Париже.

"Вокруг сверхразума таится опасность. Возможно, это повлечет за собой катастрофические последствия, если мы не будем предельно внимательно относится к этому вопросу", - считает Маск. По его словам, "есть шансы того, что последствия развития искусственного интеллекта будут положительными, но есть также вероятность негативных и разрушительных последствий".

"Нужно сделать все, чтобы избежать этих негативных последствий. Я считаю, что необходимо регулирование в этой сфере, поскольку существуют риски для всего мира", - полагает Маск.

В пятницу в первой половине дня Маска принял в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава государства разместил в Twitter совместную с бизнесменом фотографию, сопроводив ее подписью: "Давайте работать вместе". Как передавала радиостанция Europe 1, Макрон намерен убедить Маска открыть завод Tesla во Франции.

Президент также встречался с предпринимателем 15 мая. Они обсудили вопрос цифрового регулирования и перспективы развития рынка электромобилей. Маск в июне вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние оценивается в $192,3 млрд.