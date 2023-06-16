Абрамченко: расчеты при экспорте российского зерна в Алжир будут вести в нацвалютах

По словам вице-премьера, в этом заинтересованы обе стороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Расчеты при экспорте в Алжир зерна из России будут идти в национальных валютах, российских рублях и алжирских динарах, в этом заинтересованы обе стороны. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Да, конечно. Абсолютно точно и наши партнеры заинтересованы в этом, и мы заинтересованы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вице-премьер рассказала, что поставки зерна в Алжир обсуждались на встречах в широком и узком составах. Стороны также обсудили возможность поставок халяльной продукции. Она напомнила, что российскую часть межправкомиссии с Алжиром возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия в 2023 году заключила более 750 контрактов на экспортные поставки агропромышленной продукции в национальных валютах. По словам Абрамченко, проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в нацвалютах может быть внесен в правительство России в июне текущего года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.