Абрамченко: арабский мир рассматривает Россию как гарантирующего поставщика продовольствия

По словам вице-премьера, эти страны очень рассчитывают на то, что все излишки продовольствия РФ будет поставлять им

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Партнеры из арабского мира, Латинской Америки и Ближнего Востока рассматривают Россию как гарантирующего поставщика продовольствия. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы точно можем спать спокойно, все наши партнеры из арабского мира, из Латинской Америки, из Ближнего Востока рассматривают Россию таким гарантирующим поставщиком продовольствия. Они очень рассчитывают на то, что мы все излишки продовольствия будем поставлять им", - сказала она.

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума, вице-премьер отметила, что санкции не являются действенным инструментом.

"Потрясающее выступление. Мне очень понравилось, и мне кажется, все точки над i сегодня были расставлены. Президент дал такой общий сигнал, что Российская Федерация открыта, наша экономика открыта. Мы не считаем санкции действенным инструментом - собственно, год жизни нашей экономики показали, что мы на верном пути", - подчеркнула Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.