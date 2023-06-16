Минэнерго не ожидает потерь для бюджета из-за добровольного сокращения добычи нефти

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что действия России и других стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нацелены на балансировку рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Добровольное снижение добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) не приведет к потерям для бюджета. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу RT.

"Как мы считаем, спрос [на нефть] возрастет, будет восстановление некоторых стран. И я думаю, что цены даже в четвертом квартале могут увеличиться, - сказал он. - Поэтому мы не ожидаем потерь для бюджета, связанных именно с добровольным сокращением".

Шульгинов отметил, что действия России и других стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нацелены на балансировку рынка. По его словам, Россия уже полностью вышла на заявленное сокращение производства.

Россия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских показателей в марте, затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, потом это решение было продлено до конца 2023 года. На встрече ОПЕК+ 4 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что добровольное снижение добычи продлевается на срок до конца 2024 года. Он объяснял, что сокращение направлено на снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение стабильных поставок.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.