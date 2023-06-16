Президент Алжира призвал не политизировать экономические решения

Абдельмаджид Теббун считает, что в ином случае происходит разрушение экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун указал на необходимость отказаться от политизации экономических решений. Об этом он заявил в пятницу, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Разрушение экономики происходит тогда, когда решения экономического свойства подвергаются политизации. Решения экономического плана не должны политизироваться", - подчеркнул алжирский лидер.

Он также выразил надежду на то, что "люди одумаются" и откажутся от подобной практики.