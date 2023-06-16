Лихачев заявил, что практически все страны мира являются партнерами Росатома

Глава госкорпорации отметил, что Росатом в первую очередь нацелен на реализацию потребностей России в условиях строительства технологического суверенитета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Практически все страны так или иначе являются партнерами Росатом как в ядерных, так и в неядерных технологиях. Об этом в пятницу заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Наш рынок очень понятен - это вся планета, поскольку практически все страны так или иначе являются нашими партнерами - как в ядерных, так и в неядерных технологиях", - сказал он в комментарии "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лихачев отметил, что Росатом в первую очередь нацелен на реализацию потребностей России в условиях строительства технологического суверенитета. "Но при этом [мы] готовы эти же продукции, эти же технологии экспортировать во все страны, которые с нами готовы работать", - добавил он, указав, что таких государств очень много.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.