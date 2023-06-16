Пасечник уверен, что ЛНР справится со сложностями, которые создает Запад

Врио главы региона отметил, что необходимо ориентироваться на собственных производителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Луганская Народная Республика справится с любыми сложностями, которые создает Запад, введя санкции в отношении России. Об этом заявил ТАСС врио главы региона Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия не закрывает ни для кого двери, если иностранные производители захотят вернуться. При этом он отметил, что "особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее" Россия для себя учтет и во главу угла всегда будет ставить интересы отечественного бизнеса.

"Президент все акценты расставил очень четко и понятно. Приоритетная задача, нам поставленная, - мы должны быть ориентированы на собственного производителя. Хотя мы в то же время не отказываемся и от тех предприятий, тех фирм, тех концернов, которые работали на нашей территории. Но они сделали свой выбор, они ушли. И в любом случае те сложности и трудности, которые нам создает Запад, - мы их преодолеем и с нами придется считаться. Вот это самое основное", - сказал он.