В Китае заявили о готовности работать над восстановлением безвиза для туристов из РФ

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что три года восстановительного периода очень мешали Пекину работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Китай готов работать над возобновлением взаимных безвизовых групповых турпоездок туристов с Россией. Об этом сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы с нашей стороны тоже хотим создать условия для развития туризма. Три года восстановительного периода очень мешали нам работать, но сейчас с вашей и нашей стороны есть желание восстановить безвизовый режим взаимных поездок для наших туристов. С нашей стороны мы готовы над этим поработать", - сказал посол.

Он отметил, что китайские туристы любят приезжать в Санкт-Петербург. "Их привлекают красота, история. Очень много туристов приезжают во второй и в третий раз", - уточнил он.

Губернатор Петербурга на встрече сообщил, что до пандемии больше всего туристов Петербург принимал из Китайской Народной Республики. "Надеемся на скорейшее возобновление безвизового обмена туристскими группами в рамках межправительственного соглашения", - сказал Беглов. По его мнению, введение безвизового режима "могло бы привести к кратному возрастанию пассажиропотока и стать мощным импульсом для реализации взаимовыгодных проектов в Китае и Санкт-Петербурге".