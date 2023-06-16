ВЭБ.РФ допустил реализацию модельной таксономии в рамках всего ЕАЭС

Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что пока этот формат взаимодействия не определили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Формат взаимодействия в рамках модельной таксономии для стран Евразийского экономического союза на текущий момент не определен, но может быть реализован в рамках двусторонних соглашений или выше, на уровне всего ЕАЭС. Об этом сообщил ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

"Модельная таксономия EАЭC принята в рабочую группу субуровня и опубликована на сайте. Пока мы ее обсуждаем. Сейчас есть некая развилка - либо двигаться дальше в двусторонних форматах, либо придавать ей более тяжеловесный статус в рамках всего ЕАЭС", - сказал Мирошниченко.

В октябре 2022 года сообщалось, что ВЭБ в рамках Евразийской экономической комиссии ведет активную работу по созданию модельной таксономии для стран Евразийского экономического союза.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.