"Траст" и Сбербанк договорились о сотрудничестве по экспонированию непрофильных активов

"Траст" будет размещать на сайте Сбербанка Portal DA непрофильные активы, выставленные на продажу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" и Сбербанк будут сотрудничать в рамках экспонирования непрофильных активов. Это подразумевает соглашение, подписанное между двумя организациями в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Траст" будет размещать на сайте Сбербанка Portal DA непрофильные активы, выставленные на продажу. "Так, на сайте уже продается более 150 объектов "Траста": комплексы жилой недвижимости, земельные участки, коммерческая недвижимость и другое, - пояснили в пресс-службе банка. Здесь отметили, что сотрудничество со Сбербанком на постоянной основе "повысит эффективность процесса реализации активов, расширит возможности обеих компаний по автоматизированному предоставлению доступа наибольшему количеству интересантов к активам".

"Всего на Portal DA размещено более 10 тыс. активов на продажу, их реализация проходит как напрямую с баланса продавца, так и в рамках аукционов", - заметили в пресс-службе.

По словам директора департамента корпоративного управления бизнесом "Траста" Сергея Чаннова, банк заинтересован в сотрудничестве с различными площадками для широкого экспонирования объектов. "Кроме того, нам важно обеспечить максимальную транспарентность торгов, в чем нам помогают такие площадки, как Portal DA", - сказал Чаннов, слова которого приводит пресс-служба. В свою очередь старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев заметил, что у "Траста" есть ликвидные активы, "которые интересны многим покупателям". "А мы со своей стороны можем предложить банку высококачественный сервис на портале Portal DA, который позволяет в кратчайшие сроки и по оптимальной цене реализовать объекты жилой и коммерческой недвижимости, транспорт и другие активы", - сказал Ганеев, слова которого также приводит пресс-служба "Траста". В частности, отметил он, "на портале Portal DA сформирована качественная аудитория покупателей".